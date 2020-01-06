Malatya'da kumar operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da kumar operasyonu

7 saat önce

Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

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Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte bulunan bir tekel bayide kumar makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, Halfettin Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit etti. Ekiplerin, iş yerine düzenlediği operasyonda bir kumar makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yaparken, kumar makinesine el kondu.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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