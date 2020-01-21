Malatya'da kumar operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da kumar operasyonu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza uygulandı.

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Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi Cezmi Kartay Caddesi'ndeki, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan 3 şüpheliye 3 bin 675 lira idari para cezası uyguladı.

Operasyonda kumar parası 1000 liraya el konulurken, işletmeci hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Ahlak Büro Amirliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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