Malatya'da kumar operasyonu - Son Dakika

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiye kabahatler kanunu kapsamında toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.