Malatya'da kumar oynayan 16 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanşehir ilçesi Güroba Mahallesi'nde bir kişinin evinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 1 kumar masası, 10 zar, 6 zar atma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kumar oynayan 16 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 55 bin 504 lira, kumar oynamaktan ise 21 bin 376 olmak üzere 76 bin 880 lira idari ceza uyguladı.