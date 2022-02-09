Malatya'da kumar oynayan 17 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da, ruhsatsız bir işyerinde kumar oynayanlara polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonrası iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye ceza kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Halfettin Mahallesi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız bir işyerine baskın yapıldı. Baskın sırasında iş yerinde tombala oynandığı tespit edildi. İş yerinde kumar oynayan 17 şahsa 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden idari para cezası uygulandı. Masada bulunan 100 TL para ise muhafaza altına alındı.

İşletmeci hakkında da adli işlem yapıldı. - MALATYA