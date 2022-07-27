Malatya'da kumar oynayan 34 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da kumar oynayan 34 kişiye işlem yapıldı

27.07.2022 12:44
Malatya'da kumar oynayan 34 kişiye işlem yapıldı

Malatya'da kumar operasyonunda yakalanan 34 kişiye, 61 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Malatya'da kumar operasyonunda yakalanan 34 kişiye, 61 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki 3 adreste kumar oynandığı tespit edildi.

Adreslere baskın yapan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 34 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesine istinaden" 61 bin 850 lira idari para cezası uyguladı.

Kumar oynanan masaların üzerlerinde bulunan para ve malzemelere el konuldu.

İşletmeci 3 kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kumar oynayan 34 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kumar oynayan 34 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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