İşletmeci 3 kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kumar oynayan 34 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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