Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 11 bin 840 lira ceza kesildi

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 37 kişi hakkında işlem yapıldı.



Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Halfetin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki ruhsatsız iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 37 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 11 bin 840 lira para cezası verildi.

İş yerinde bulunan tombala makinesi ve çok sayıda kart ile pula el konuldu.



İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan iş yerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda bir kişinin Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçunda arandığı tespit edildi.

Şüpheli, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, iş yerine içerisinde sigara içildiğinden dolayı da işlem yapıldı.