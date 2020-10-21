Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Malatya'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kavaklıbağ Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira idari para cezası uygularken, masada bulunan 150 liraya el koydu.

İşletmeci bir şüpheliye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.