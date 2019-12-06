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Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi
6 saat önce
Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 4 kişiye bin 280 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri tarafından iş yerinde tombala oynarken kullanılan 300 liraya el konulurken, kumar oynatan V.K. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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