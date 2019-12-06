Son Dakika Haberleri: Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi

6 saat önce

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi, System.String[]

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 4 kişiye bin 280 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde tombala oynarken kullanılan 300 liraya el konulurken, kumar oynatan V.K. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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