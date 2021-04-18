Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da ruhsatsız bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kavaklıbağ Mahallesi'nde isimsiz ve ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki 400 liraya da el konuldu.

İş yeri sahibi E.Ö. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.