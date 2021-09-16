Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan 4 kişi ile kumar oynatan işletme sahibine işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada, Cezmi Kartay Caddesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynandığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsa işlem yaparak, idari para cezası kesti.

Kumar parası olduğu değerlendirilen 200 lira muhafaza altına alındı, işletmeci 1 kişiye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.