Son Dakika Haberleri: Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 16 bin lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 16 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 16 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 50 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kumar oynayan 50 kişiye 16 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 50 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 50 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 16 bin lira para cezası verildi.

İş yerinde bulunan tombala makinesi ve çok sayıda kart ile pula el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ahlak Büro Amirliği, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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