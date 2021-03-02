Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası

02.03.2021 14:53
Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası, System.String[]

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, 2 iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, Kabahatler Kanunu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.

İşletme sahipleri Y.A. ile E.A'ya ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar parası olduğu öne sürülen 330 lira muhafaza altına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika


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