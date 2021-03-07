Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası
07.03.2021 16:51
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.
İşletme sahibi K.A. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Kumar parası olduğu öne sürülen 200 lira muhafaza altına alındı.
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