Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.

İşletme sahibi K.A. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar parası olduğu öne sürülen 200 lira muhafaza altına alındı.