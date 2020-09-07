Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira, fuhuş yaptığı öne sürülen 2 şüpheliye ise 3 bin 500 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayan ve oynatan şüpheliler ile fuhşa yönelik kentte denetimler gerçekleştirdi.

Bir oyun salonunda yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira idari para cezası uygulanırken kumar parası olan 210 lira ile 106 kumar kağıdı ve bir yaz boz kağıdına el konuldu, işletmeci 1 kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı öne sürülen 2 şüpheliye ise 3 bin 500 lira ceza uygularken ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yaptı.