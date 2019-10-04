Son Dakika Haberleri: Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu
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Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu

1 saat önce

MALATYA'da polisin, düzenlediği kumar ve tombala operasyonunda, 38 kişiye toplam 12 bin 160 lira para cezası uygulandı.

Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu, System.String[]
MALATYA'da polisin, düzenlediği kumar ve tombala operasyonunda, 38 kişiye toplam 12 bin 160 lira para cezası uygulandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Kimlik kontrolü yapılan iş yerlerinde kumar oynayan ve oynatan 38 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 12 bin 160 lira para cezası kesildi. Kumar ve tombala oynatan bir iş yerine de işlem yapıldı.


Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:17 Kaynak: DHA
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