Malatya'da küme düşmenin kaldırılması sevinci

TFF'nin bu sezon ligden küme düşmeyi kaldırması, Malatya'da sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor camiasının alınan karardan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de bu sezon için küme düşmenin kaldırılması kararı ligden düşen Yeni Malatyaspor camiasında sevinçle karşılandı.

Kararı değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Ocak depremi ve Covid-19 salgının oluşturduğu travmadan olumsuz etkilenen Yeni Malatyaspor camiasının alınan karardan son derece mutlu olduğunu söyledi.

"Süreci en başından beri takip ettik"

Süreci en başından beri takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya'nın en önemli marka değeridir Yeni Malatyaspor. Bu süreçler yaşanırken biz hep takımımızın yanında olduk. Maddi ve manevi koşulsuz her türlü desteği sağladık. Spor Bakanımızla, gerekse Futbol Federasyonumuzla, gerekse de fahri hemşehrimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar bu kararın alınmasında çok emekleri var. Hak, adalet yerini buldu. Bundan sonra daha güçlü bir Malatyaspor için bir araya gelmeliyiz. Malatya'nın bütün paydaşları takımımıza destek olmalı. Malatyaspor taraftarı da üzerine düşeni yapmalı. Çünkü başka Malatyaspor yok. Alınan karar hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA