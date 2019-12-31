Malatya'da kundaklama, yağma ve tehdit şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kundaklama, yağma ve tehdit şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da kundaklama, yağma ve tehdit şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da, iş yeri kundaklama, yağma ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da kundaklama, yağma ve tehdit şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Malatya'da, iş yeri kundaklama, yağma ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, C.Ç, emniyet birimlerine müracaat ederek, iş ortağı M.K'nin kendisini ölümle tehdit ederek, hisselerinin bir kısmını istediğini belirtip şikayette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri şüpheli M.K'yi tehdide konu olan iş yerinde yakaladı, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Kanalboyu Caddesi'ndeki bir iş yerini kundaklama ile İstiklal Mahallesi'ndeki bir taksi durağında meydana gelen yağma olaylarının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, zanlı M.K ile irtibatlı olduğu belirlenen ve adliye civarında şüpheli hareketler sergileyen E.B'nin üzerinde yaptığı aramada ise bir miktar esrar maddesi ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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