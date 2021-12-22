Malatya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı imam hatip okulları mesleki yarışmalar programı kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

Hafızlık yarışmasında Ayşe Betül Köse birinci, Ayşenur Memur ikinci ve Zeynep Köroğlu ise üçüncü olurken, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Gülden Yeşilkaya birinci, Fatma Zehra Şahin ikinci ve Şeyma Çınar ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Başkan Güder takdim etti.

Törenin ardından Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde öğrencileri ağırlayan Başkan Güder, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik etti.