Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza - Son Dakika
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Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza

02.06.2022 14:13
Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza

Malatya'da yapılan kontrollerde çeşitli ihlallerden 126 araca cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Malatya'da yapılan kontrollerde çeşitli ihlallerden 126 araca cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyeti tarafından genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile mevcut olan huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla kent genelinde alınan mevcut tedbirlere ilaveten 800 personel ve 65 motorize ekibin görev aldığı Malatya Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 7 bin 375 şahıs sorgulandı, 2 bin 282 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli ihlallerden 126 araca cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. 6 tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in bizzat yönettiği bildirildiği uygulama sorunsuz olarak sona erdi. - MALATYA

Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza
Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza

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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kurallara uymayan 125 araca ceza - Son Dakika
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