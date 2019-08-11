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Malatya'da Kurban Bayramı

18 dakika önce

Malatya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Malatya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Kent merkezinde bulunan Hacı Yusuf Taş Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı.
Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:45 Kaynak: AA
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