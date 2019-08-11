Malatya'da Kurban Bayramı
18 dakika önce
Malatya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Malatya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Kent merkezinde bulunan Hacı Yusuf Taş Camisi'ne gelen vatandaşlar, namazlarını kıldı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:45 Kaynak: AA
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