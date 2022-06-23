Kuru Kayısı İstişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Kuru Kayısı İstişare toplantısı düzenlendi

23.06.2022 16:23

Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinin işbirliğiyle Kuru Kayısı İstişare Toplantısı düzenlendi.

Malatya Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinin işbirliğiyle Kuru Kayısı İstişare Toplantısı düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Ege'nin incirin ve kuru üzümün, Karadeniz'in fındığın Malatya'nın ise kayısın merkezi olduğunu anlatarak, dünyanın bu ürünlerle domaine edilerek, ciddi ihracat rakamlarına ulaşıldığını söyledi.

Üretimin arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Şahin, "Ürettiğinizi eğer iyi pazarlarsanız, ürettiğiniz kadar satarsınız ve çokta güzel para kazanırsınız. Türkiye'nin kutlu davası 500 milyar dolar ihracat hedefi bizim milli meselemiz. O yolda tarım sektörü, tarıma dayalı sanayi sektörü üzerine düşeni fazlasıyla yapmış olur. Bu çalışmalar çok önemli. Birbirimizin rakibi değiliz, hep beraber dünya piyasalarında varlığımızı güçlü şekilde ifade edecek bir takımın mensuplarıyız. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ege İhracatçılar Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise iki önemli ürünleri bulunduğunu belirterek, "Bir tanesi Ege'de incir, bir tanesi Malatya'da kuru kayısı. Fındığı da ihmal etmiyorum o da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, her yıl sezon açılışından önce kuru kayısıda yol haritası belirlemek için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile sektör temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuru Kayısı İstişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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