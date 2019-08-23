Malatya'da kuru kayısı lisanslı deponun temeli atılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı lisanslı deponun temeli atılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuru kayısı lisanslı depo projesi temel atma aşamasına getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde sürdürdükleri girişimler sonucunda projenin inşaat ihalelerinin tamamlandığını belirtti.

Eylül ayında kuru kayısı lisanslı deponun temelini atacaklarını aktaran Gürkan, "Kuru kayısı lisanslı depo projesinin amacı şehrimizin kuru kayısı pazarında var olan rekabet gücünü daha da artırarak, Malatya'nın sosyoekonomik gelişimine katkı sunmaktır. Temel atma aşamasına getirdiğimiz dev tesisimiz, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağı gibi istihdama da önemli bir katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Deponun 5 bin tonluk kapasiteli olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Kayısı üreticilerimiz, depolara teslim ettikleri ürünün karşılığında, eksperler tarafından yapılan değerlendirmelere göre 'ürün senedi' alacaklar. Bu senedi istedikleri zaman nakde dönüştürebilecekler. Tesis içerisinde her sabah günlük mezat yapılabileceğini ve mezat sonucu belirlenen fiyat üzerinden üreticiler, istedikleri zaman ürünlerini satabilecek. Tesis içerisinde, kayısı analizlerinin en iyi şekilde yapılacağı ve bölgeye hitap edebilecek kapasitede bir laboratuvar kuruyoruz. Böylece isteyen herkes, kayısı analizlerini başka bir kente göndermeden burada çok rahat bir şekilde yaptırabilecek. Tesisimizin bir diğer özelliği ise paketleme ünitesinin de yer almasıdır. Çiftçilerimiz kayısılarını depoya teslim etmeden burada istedikleri evsafta paketleyebilecek."