Malatya'da kurulan Hanımeli Pazarı ilgi görüyor - Son Dakika

Malatya'da, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından açılan ve kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu Hanımeli Pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organik ürünleri tüketicilerle buluşturmak, kadınların hayalini gerçekleştirmek ve ekonomik destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hanımeli Pazarı'na ilgi her geçen gün artıyor.

Gazi Parkı'nda haftanın bir günü vatandaşlara kapılarını açan ve yöresel ürünlerin, gıda, giysi, halı, çanta ve takı gibi eşyaların yer aldığı Hanımeli Pazarı'nı ziyaret eden vatandaşlar, gönüllerince alışverişlerini yaparak üreten kadınlara destek oluyor.