Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı - Son Dakika

Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı

08.01.2021 12:41
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı, System.String[]

Malatya sınırları içerisinde inşa edilen hidroelektrik santrali barajının kot hesaplamasında hata yapılınca Sivas'ta bulunan Sarıca köyünün tarım arazileri sular altında kaldı.

Malatya sınırları içerisinde inşa edilen hidroelektrik santrali barajının kot hesaplamasında hata yapılınca Sivas'ta bulunan Sarıca köyünün tarım arazileri sular altında kaldı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bulunan Sofular köyünde Tohma Çayı üzerinde yapımı tamamlanan hidroelektrik santrali geçtiğimiz günlerde su tutmaya başladı. İddialara göre kapakları iki gün önce kapatılan barajın suyu planlananın dışında geniş bir araziye taştı. Suların taşmasıyla Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bulunan birçok vatandaşın yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Köy sakinleri, suyun 2 metre daha yükselmesi halinde 400 dönümlük arazinin sular altında kalacağını ileri sürdü. Sarıca köyü sakinleri, yetkililerden bu durumun çözülmesini ve tarım arazilerinin sular altından kurtarılmasını istiyor. Sarıca köyü sakinleri arazilerinin sular altında kalmasından dert yanarken, baraj setinin önünde kalan Sofular köyü sakinleri ise barajın su tutmaya başlaması ile susuz kaldıklarını dile getirip tepki gösterdi.

Gürün Sarıcı köyü sakinlerinden Sabri Gökdeniz, ceviz ağaçlarının ve sulamada kullandığı boruların sular altında kaldığını belirterek, "Buraya yapılan elektrik sistemi projesinde aşırı bir sistem, kot hatası var. Bizim buraya yapıldığında biz buna karşı çıktığımızda sizin bağınıza bahçenize kesinlikle zarar olmayacak dediler. Bu proje 10 yıl önce yapıldı. Bu proje Malatya Sofular köyüne yapıldı. Sivas il sınırına yapılmadı. Komşu köylerimiz de zarar gördü ama onlar bir kere bir hata yaptılar. Biz bunlarla konuştuğumuzda 'Bu su olmayacak, aşağıdan yukarı çıkmayacak' dediler. Bizim şu anda hayvanlarımızın otlama alanları gitti. Benim burada ceviz ağacım var. Fiske borularım var. Hepsi sular altında kaldı. Bunun sorumlusu buraya gelecek buna bir açıklama yapacak. Sen geleceksin kafana göre kapağını indireceksin, beni burada mağdur edeceksin sen buraya gelmeyeceksin" şeklinde konuştu.

"Bizim toprağa ve paraya ihtiyacımız yok"

Sarıca köyü sakinlerinden Sait Mehmet Kapısız ise, "Şu alanda en çok arazisi olan Mustafa Yılmaz ve benim. Bizim arazilerimiz su içinde kaldı. Herhangi bir istimlak falan istemiyoruz. Azerbaycan 30 yıl sabretti. En son 2 bin 783 askerini şehit vererek toprağını teslim aldı. Bizim toprağa ve paraya ihtiyacımız yok. Bunu yetkililer nasıl telafi etmek istiyorlarsa gelsinler zararımızı karşılasınlar" dedi.

"2 metre daha yükselecek, sular altında kalan alan genişleyecek"

Malatya'nın eski Sofular Belediye Başkanı Etem Körükmez, suyun 2 metre daha yükseleceğini ve suların yükselmesiyle sular altında kalan alanın genişleyeceğini dile getirerek, "Bizim buradaki komşu köyümüzün arazilerinde vaziyeti görüyorsunuz. 2 metre daha yükseldiği zaman bulunduğumuz alan da sular altında kalacak. Ekonomik olarak bu insanlar buradan yararlanıyor. Bahçeler var, meyve ağaçları var. Bu insanlar çocuklarına, torunlarına bırakmak mecburiyetinde. Şu insanlara bir bakın hepsi mağdur. Kanallarda yarın su sızmaları olacak, bu 6 bin 500 dönüm arazinin en az 3 bin dönüm yeri bataklık, sazlık olacak. Bunun hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı
Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı

Malatya, Sofular, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da kuruldu, Sivas'ı sular altında bıraktı - Son Dakika


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