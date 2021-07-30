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Malatya'da kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası - Son Dakika

Malatya'da kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası

30.07.2021 15:53
Malatya'da kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurumlararası voleybol ve futbol turnuvası 2 Ağustos tarihinde başlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurumlararası voleybol ve futbol turnuvası 2 Ağustos tarihinde başlayacak. 27 Ağustos tarihinde sona erecek turnuvalarda 9 voleybol, 21'de futbol takımı yer alacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Şubesi tarafından organize edilen kurumlararası voleybol ve futbol turnuvası, 2 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Voleybol ve futbol branşlarında yapılacak olan turnuva geçtiğimiz aylarda korona virüsten hayatını kaybeden Malatya'nın spor camiasının tanınmış simalarından Salih Demir ve Akif Çelik adına düzenlenecek.

Kurumlararası voleybol turnuvası, 14 Şubat 2021 tarihinde korona virüsten hayatını kaybeden voleybol üst klasman gözlemcisi Salih Demir anısına düzenlenirken, futbol turnuvası ise 30 Kasım 2020 tarihinde korona virüsten hayatını kaybeden spor camiasının sevilen isimlerinden olan gazeteci Akif Çelik anısına düzenlenecek.

9 takımın katılacağı ve 3 grupta müsabakaların oynanacağı voleybol turnuvası, 2 Ağustos Pazartesi günü saat: 18.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri maçıyla start alacak. Malatya Merkez Spor Salonunda yapılacak müsabakalarda 18 hakem görev alacak. Grup maçlarının ardından üçlü final şeklinde oynanacak olan müsabakaların sonucunda final maçı 27 Ağustos günü gerçekleştirilecek.

21 takımın katılacağı ve 4 grupta maçların oynanacağı futbol turnuvası da 2 Ağustos Pazartesi günü saat: 19.00'da Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi maçıyla başlayacak. Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahasında başlayacak futbol turnuvasınde ise 53 hakem görev alacak. Grup maçlarının ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla tamamlanacak olan turnuvanın final maçı 27 Ağustos günü yapılacak. - MALATYA

Malatya'da kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası
Malatya'da kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası

Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya'da kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası - Son Dakika Spor


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