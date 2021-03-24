Malatya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika

Malatya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Malatya'nın Kale ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı bahçesindeki ağaç devrildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı bahçesindeki ağaç devrildi. İlçede, gün içinde etkisini arttıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı bahçesindeki akasya ağacı devrildi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerin çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve baca zehirlenmesine karşı tedbirli olmasını istendi.

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