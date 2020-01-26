Malatya'da kuzenler birbirini bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kuzenler birbirini bıçakladı - Son Dakika

Malatya'da kuzenler birbirini bıçakladı

6 saat önce

Malatya'da aralarında tartışma çıkan iki kuzen bıçakla birbirini yaraladı.

Malatya'da kuzenler birbirini bıçakladı, System.String[]

Malatya'da aralarında tartışma çıkan iki kuzen bıçakla birbirini yaraladı.


Olay Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.U. ile C.U. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kuzenler birbirini bıçakla yaraladı.


Yaralılardan E.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı C.U. ise Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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