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Son dakika haberleri | Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 22,3 kilometrelik bölümü tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 22,3 kilometrelik bölümü tamamlandı

03.11.2021 13:35
Son dakika haberleri | Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 22,3 kilometrelik bölümü tamamlandı

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kuzey Çevre Yolu'nda yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar yolun toplam 22,3 kilometrelik kısmı ile 10 köprünün yapımı tamamlandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kuzey Çevre Yolu'nda yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar yolun toplam 22,3 kilometrelik kısmı ile 10 köprünün yapımı tamamlandı." dedi.

Kahtalı, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında yapımına başlanan yolda çalışmaların aralıksız ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kent içi trafik yükünün azaltılması noktasında da önemli bir işlevi yerine getirecek olan Kuzey Çevre Yolu'nın Malatya'nın büyük bir ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Kahtalı, "Yolun yapımı sorunsuz bir şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Çevre Yolu'nda bugüne kadar 308 milyon liralık imalatın gerçekleştiğini ve yüzde 57 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını aktaran Kahtalı, "Proje bünyesinde 25 köprü bulunuyor. Bu yıl içinde ana yolda toplam 9 kilometre yol tamamlandı. Ana yol ve bağlantı yolunda toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yolun toplam 22,3 kilometrelik kısmı ile 10 köprünün yapımı tamamlandı. 2023 yılında hizmete girecek olan Kuzey Çevre Yolu'nun bitirilmesi ile birlikte doğu ile batı arasındaki mesafe hem kısalacak, hem de daha konforlu hale gelecek. Bu noktada yolun yapımının hızlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'ya bugüne kadar ulaşım ve altyapı alanında 8 milyar 906 milyon lira yatırım yaptıklarını aktaran Kahtalı, şunları kaydetti:

"2003'te sadece 36 kilometre bölünmüş yol varken biz 407 kilometre daha bölünmüş yol yaparak toplamda 443 kilometreye ulaştık. Yine 512 kilometre devlet yolu ve 658 kilometre il yolu olmak üzere toplam bin 170 kilometre yol yaptık. Bu alandaki yatırımlarımız artarak devam edecek."

Son dakika haberleri | Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 22,3 kilometrelik bölümü tamamlandı

Hakan Kahtalı, Milletvekili, Türk Lirası, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 22,3 kilometrelik bölümü tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun 22,3 kilometrelik bölümü tamamlandı - Son Dakika
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