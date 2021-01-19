Malatya'da kuzulama dönemi başladı - Son Dakika

Malatya'da kuzulama dönemi başladı

19.01.2021 12:05

- Malatya'da kuzulama dönemi başladı Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde renkli görüntüler oluşuyor.

- Malatya'da kuzulama dönemi başladı

MALATYA - Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde renkli görüntüler oluşuyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde şu sıralar koyunların kuzulama dönemi heyecanı yaşanıyor. İlçeye bağlı Sürgü Mahallesinde 500 baş koyun ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan Hüseyin Kızıl, yeni yıl ile birlikte koyunlarının kuzulamaya başlaması mutluluk yaşıyor. Her yeni doğan yavruyla birlikte ağıllarda yükselen kuzu sesleri artarak tatlı bir melodiye dönüşürken zorlu yaşam şartlarına rağmen bir taraftan sürülerini iyi beslemeye çalışan, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışan yetiştiriciler her gün iki kez yeni doğan kuzuları anneleriyle buluşturuyor.

Yeni doğan kuzuların, yüzlerce koyun içerisinde güçlükle de olsa annelerini bularak süt içmeye çalışması renkli görüntülere sahne olurken, yetiştirici Hüseyin Kızıl 20 yıldır ailesi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirterek "Şu sıralar kuzuların doğumları başladı. Zor bir süreçteyiz, hep ilgi isteyen bir iş. Kuzularda küçük çocuklar gibi ilgi ve şefkat istiyor. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz" dedi.

Yetiştirici olarak yemlerle ilgili sıkıntılarının olduğunu da belirten Kızıl, "Yem maliyetleri çok yüksek, saman fiyatlarının pahalı olması bizi etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Bir diğer yetiştirici Hasan Kızıl'da hayvancılıkla uğraşmanın güzel olduğunu ifade ederek, "Yalnızca çobanların sigortası yaptırılsa çok iyi olur. Öte yandan yem çok pahalı. Arpa, saman çok pahalı. Hayvancılık yine de çok iyi. Kuzularımız sağlıklı doğuyor. Eşim, çocuklarımla birlikte 4 kişi bu işle uğraşıyoruz. Gece saat bire kadar bakıyoruz. Elbette ki zor oluyor. Yavruları günlük 2 defa yemliyoruz. Aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Sultan Kızıl'da severek bu işle uğraştıklarını belirterek "Seve seve bu işi yapıyoruz. Koyunumuz 200'den fazla, kuzumuz ise 200'ün üzerinde" dedi.

Yetiştiricileri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'da 2021 yılının ilk kuzularının doğmaya başladığını belirterek, "Zorlu şartlarda yetiştiriciliğin nasıl yapıldığını biliyoruz. Bizim üretime ihtiyacımız var, üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda devletimiz, bakanlığımız, cumhurbaşkanlığımız da hayvancılığa önemli destekler veriyor. Bu desteklerin artarak devam etmesini gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Küçükbaş hayvancılığın mera ve yem girdisinin en az olan hayvancılık sektörü olduğunu belirten Akın, "Bu yüzden küçükbaş hayvancılığın daha fazla desteklenmesini istiyoruz. Hayvanlarımızın yaklaşık yüzde 50'si doğum yapmış durumda. Bu doğumlar Mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Doğumlar bölgelere göre değişiyor. Yetiştiricilerimiz küçükbaş hayvanlarına çocuk gibi bakıp, büyüttüğünü bilenlerden birisiyim. Buradan yetkililere, yerel yöneticilerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız yetiştiricilerimizi ve üreticilerimizi her anlamda gözetsinler. İlgili kurumlar yetiştiricilerimizi gözetsin. Buralara gelsinler, bir çaylarını içsinler ve buraları bir görsünler. Yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin hayvancılığı nasıl yaptıklarını görsünler. Üretimin artması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Malatya'da kuzulama dönemi başladı
Malatya'da kuzulama dönemi başladı
Malatya'da kuzulama dönemi başladı
Malatya'da kuzulama dönemi başladı

Hüseyin Kızıl, Doğanşehir, Yeni Yıl, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da kuzulama dönemi başladı - Son Dakika


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