MALATYA'DA 'LAVANTA' HASADI YAPILDI

Malatya'nın Arguvan ilçesinde görüntüsüyle görsel şölen oluşturan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı. Görsel bir şölen oluşturan lavanta tarlasına hasada gelenler bol bol fotoğraf çektirerek, manzaranın tadını çıkarttı. Arguvan ilçesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 2018 yılında Isparta'dan getirilen ve tarlaları mor renge boyayarak, görsel bir şölen sunan lavantaların hasadı gerçekleştirildi. 42 dönümlük alanda yetiştirilen lavantalar, hasatları yapıldıktan sonra yağı çıkarılarak, kozmetik sektöründe kullanılıyor. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, lavanta hasadını başlattıklarını ifade ederek, Arguvan'a çok önemli bir değer katan, turizmde olduğu gibi ileride ekonomik anlamda da ciddi katkıları olacak önemli bir bitki. Bölgede geliştirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde lavantanın yanı sıra nane ve kekiğinde yağını çıkarabilmek için bir tesisleşme noktasında çalışmamız var dedi.