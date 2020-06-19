Malatya'da LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ'a ait otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ'a ait otobüslerin 20 Haziran Cumartesi günü LGS'ye katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sınava girecek öğrencilere hitaben, "Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana." ifadelerini kullandı.