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Malatya'da LÖSEV'den, farkındalık yürüyüşü

6 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında lösemili çocuklara dikkatleri çekmek üzere maskeli yürüyüş düzenledi.

Malatya'da LÖSEV'den, farkındalık yürüyüşü, System.String[]

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında lösemili çocuklara dikkatleri çekmek üzere maskeli yürüyüş düzenledi.


Emekliler parkında başlayan yürüyüş Kernek parkında sona erdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Malatya Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafında düzenlenen yürüyüşte öğrenciler ellerinde pankartlarla lösemili çocuklara maske takarak destek verdi. LÖSEV adına basın açıklamasını okuyan LÖSEV Malatya İl Temsilcisi Sevim Aras löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "LÖSEV 'e dikkat çekmek için bu yürüyüşü düzenliyoruz. Bugün burada çocuklarımızı yanız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Türkiye'de istatistiklere göre 180 bin civarında lösemili çocuğun olduğunu vurgulayarak, "LÖSEV ile ilgili ülkemizde büyük çalışmalar var. Ülkemizde son yapılan istatistiklerde 180 binin üzerinde LÖSEV li çocuğun olduğu istatistiklerde görüyoruz. Bu çocuklarımıza sahip çıkılması ve öncede teşhis noktasında gerekli tedbirlerin alınması noktasında özelikle ailelerimiz gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardında kernek parkına kadar yürüyün öğrencileri LÖSEV şarkısını seslendirdi. - MALATYA

Malatya, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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