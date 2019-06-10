Malatya'da lunaparkta kaza
3 saat önce
Malatya'da lunaparkta eğlence aracının koltuğunun kopması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:28 Kaynak: AA
'da lunaparkta eğlence aracının koltuğunun kopması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde lunaparka eğlenmeye giden Hüseyin G. (15), "crazy dance" adlı eğlence aracına bindi.
Havada dönen araçta oturduğu koltuk kopan Hüseyin G, koltukla birlikte savrularak düştü.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılan Hüseyin G'nin el parmaklarının kırıldığı öğrenildi.
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