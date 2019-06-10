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Malatya'da lunaparkta kaza

3 saat önce

Malatya'da lunaparkta eğlence aracının koltuğunun kopması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Malatya'da lunaparkta kaza, System.String[]
Malatya'da lunaparkta eğlence aracının koltuğunun kopması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde lunaparka eğlenmeye giden Hüseyin G. (15), "crazy dance" adlı eğlence aracına bindi.
Havada dönen araçta oturduğu koltuk kopan Hüseyin G, koltukla birlikte savrularak düştü.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Hüseyin G'nin el parmaklarının kırıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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