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Malatya'da maden ocağı sahasında fünye patladı: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden ocağı sahasında dinamit patlatmada kullanılan fünyenin patlaması sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Malatya'da maden ocağı sahasında fünye patladı: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden ocağı sahasında dinamit patlatmada kullanılan fünyenin patlaması sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deveci Mahallesi'ndeki maden ocağı döküm sahasında patlatma işi sorumlusu Hasan Doğan'ın elinde bulunan fünye, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralı Mesut Kayış ise Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hekimhan, Malatya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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