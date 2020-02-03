Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Malatya'da 3 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi, System.String[]

Malatya'da 3 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Polis Okulu kavşağında yolun ortasında duran kişinin şüpheli davranışlar sergilediği ihbarı üzerine devriye gezen 3 çarşı ve mahalle bekçisi olay yerine gitti.

Şüpheli S.U, kendisine müdahale etmek isteyen bekçiler S.K, G.P. ile Y.S'yi yaraladı.

Zanlı, takviye amaçlı sevk edilen görevliler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeşilyurt, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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