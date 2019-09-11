Malatya'da MAKS projesi toplantısı

Malatya'da Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında vatandaş odaklı hizmet dönüşümü projelerinden biri olan Mekansal Kayıt Sistemi Projesi toplantısı yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında yapılan "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, adres verisi ve mekansal konum bilgisi raporlanarak kamu kurumlarıyla paylaşılacak.

Mekansal Kayıt Sistemi Projesi ile mevcut adres kayıt sistemi verilerine mekansal boyut kazandırılması, kayıtların güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılan adreslerin elektronik ortamda paylaşılması ve vatandaşların adrese dayalı hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesi hedefleniyor.

Toplantıya, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri, ilçe kaymakamları ve ASELSAN yetkilileri katıldı.