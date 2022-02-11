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Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü - Son Dakika

Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü

11.02.2022 16:46
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü

Malatya'da mamadan zehirlenen yabancı uyruklu 3 bebekten 2'si hayatını kaybetti.

Malatya'da mamadan zehirlenen yabancı uyruklu 3 bebekten 2'si hayatını kaybetti. Birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şanlı Sokak içerisinde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.'ye aynı biberonda mama verdi. Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü
Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si öldü - Son Dakika
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