Malatya Valisi Baruş, marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı - Son Dakika
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Malatya Valisi Baruş, marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı

30.03.2022 14:53
Malatya Valisi Baruş, marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yerel ve zincir marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine iştirak etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yerel ve zincir marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine iştirak etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ile marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Baruş ayrıca denetimlerde, KDV indiriminin uygulandığı ürünlerde bu indirimin etikete yansıtılıp yansıtılmadığını da kontrol etti.

Kent merkezinde Fuzuli Caddesi, Kernek Meydanı ve İpek Caddesi'ndeki marketlerdeki denetimlere katılan Baruş, marketlerdeki rafları dolaşarak temel gıda ürünlerinin etiketlerini tek tek inceledi.

Denetimlerde reyon ile kasa fiyatları kontrol edildi, güncel fiyatlar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

Marketlerin depolarının da kontrol edildiği denetimde Baruş, "Vatandaşımızın aleyhine gerçekleştirilecek suiistimallere müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere devam edeceği belirtildi.

Malatya Valisi Baruş, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine katıldı
Malatya Valisi Baruş, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine katıldı
Malatya Valisi Baruş, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimine katıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş, marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Valisi Baruş, marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı - Son Dakika
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