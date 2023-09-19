Malatya'da Masaj Salonuna Saldırı: Mağdur Kadın İddiaları Yalanladı - Son Dakika

Malatya'da Masaj Salonuna Saldırı: Mağdur Kadın İddiaları Yalanladı

Malatya\'da Masaj Salonuna Saldırı: Mağdur Kadın İddiaları Yalanladı
Son Güncelleme: 19.09.2023 17:17

Malatya'da özel bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda yaralanan 5 çocuk annesi kadın, eşinin hakkında ortaya attığı iddiaları yalanlayarak mağdur olduğunu söyledi. Saldırıda işletme müdürü olan kadın, eşine karşı şikayetçi olduğunu ve hukuki haklarını arayacağını belirtti.

Malatya'da çalıştığı özel bir masaj salonuna eşi ve beraberindeki kalabalık grup tarafından düzenlenen saldırıda yaralandığını iddia eden 5 çocuk annesi kadın, eşinin hakkında ileri sürdüğü iddiaları gözyaşları ile yalanlayarak mağdur olduğunu söyledi.

İddiaya göre, 15 Eylül Cuma günü sabah 08.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan özel bir mesaj salonuna kalabalık bir grup tarafından sopalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda hedef alınan işletme müdürü 5 çocuk annesi M.Y. (35) yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda parmağı kırılan M.Y. kaldırıldığı hastane tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İş yerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan M.Y., dini nikahlı eşinin hakkında ortaya attığı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek mağdur edildiğini söyledi.

Saldırı esnasında deprem meydana geldiğini düşündüklerini kaydeden M.Y., iş yelerinde büyük çaplı maddi hasarın oluştuğunu da aktararak, olay anında çocuğunun yanında bulunmadığını belirtti.

M.Y. eşi hakkında şikayetçi olduğunu da ifade ederek, hukuki haklarını sonuna kadar arayacağını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Eylül, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Masaj Salonuna Saldırı: Mağdur Kadın İddiaları Yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Masaj Salonuna Saldırı: Mağdur Kadın İddiaları Yalanladı - Son Dakika
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