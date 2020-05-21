Malatya'da maske takma zorunluluğu başladı - Son Dakika

Malatya kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu başladı. Ayrıca uzun zamandır trafiğe kapalı olan yollar bugün itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 2 Nisan'da araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar, bugün yeniden araç trafiğine açıldı. Bu kararın ardından ise yine kent merkezinde halkın yoğun olarak dolaştığı cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında koruyucu maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske zorunluluğu ile birlikte Malatya Valiliği kent merkezinde ücretsiz maske dağıtımı da yaparken, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı.

(Erdal Akbuğa/İHA)