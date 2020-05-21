Malatya'da maske takma zorunluluğu başladı - Son Dakika

Malatya'da maske takma zorunluluğu başladı

Trafiğe kapalı caddeler açıldı

MALATYA - Malatya'da kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske takma zorunluğu başladı. Ayrıca uzun zamandır trafiğe kapalı olan yollarda bugün itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 2 Nisan'da araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar, bu gün itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı. Bu kararın ardından ise yine kent merkezinde halkın yoğun olarak dolaştığı cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında koruyucu maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske zorunluluğu ile birlikte Malatya Valiliği kent merkezinde ücretsiz maske dağıtımı da yaparken, yasağa uymayanlar hakkında para cezası uygulanacağı açıklandı.