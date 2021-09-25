Malatya'da maske takmadan gezen vatandaşların bahaneleri şaşırttı: "Kendimize güveniyoruz" - Son Dakika

Malatya'da maske takmadan gezen vatandaşların bahaneleri şaşırttı: "Kendimize güveniyoruz"

MALATYA - Covid-19 vaka sayısılarının yüksek olduğu iller içerisinde yer alan Malatya'da maske takmadan kentin işlek caddelerinde gezinen vatandaşların bahaneleri şaşırttı. Kimi vatandaşlar unuttuklarını ifade ederken, kimileri de oldukları aşıya güvendiklerini söylediler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel haritayı paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller Trabzon, Malatya ve Rize olarak sıralandı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Malatya'da yoğun denetimlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilemiyor. Haftalık vaka sayısında 100 bin kişide 485 ile 2.sırada yer alan Malatya'da kent merkezinde gezinen vatandaşların maske takmayarak uyarıları hiçe saydıkları görüldü. Maske takmadan insan yoğunluğun yüksek olduğu caddelerde gezinen vatandaşların bahaneleri de şaşırttı.

"Ben 3 tane aşı oldum, kendimize güveniyoruz"

3 doz aşını olduğunu ve Covid-19'a karşı aşıya güvendiğini belirten Mesut İlkay, "Maskeye alıştık artık. Vatandaşların çoğu maske takmıyor. Ben 3 tane aşı oldum, kendime güveniyorum. Bir vatandaş olarak takmam gerekiyor. Her vatandaşında takması lazım. Aşı olmamızda gerekiyor, ben 3 aşımı da oldum" dedi.

"Evden çıkarken unuttum"

Maske takmadan kentin işlek caddesinde maskesiz gezinmesini unutkanlığa bağlayan Fahri Can, "Evden çıkarken unuttum. Normalde takıyorum ama evden aniden çıktım, unuttum" ifadelerini kullandı.

"Hava sıcak ondan maskemi takmadım"

Maske takmadan Covid-19'a aldırış etmeyen üniversite öğrencisi, "Hava sıcak ondan maskemi takmadım, yaz boyu sıcaklarda Malatya'da değildim. Üniversite açıldı, yeni geldim. Üniversitede zaten takıyoruz, biraz dışarıda takmayalım" diye konuştu.