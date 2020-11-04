Malatya'da maske takmayan 56 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da maske takmayan 56 kişiye ceza
04.11.2020 13:11
Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde son 2 günde maske takmayan 56 kişiye para cezası kesildiMalatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında il genelinde son 48 saatte 56...
Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde son 2 günde maske takmayan 56 kişiye para cezası kesildi
Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında il genelinde son 48 saatte 56 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle para cezası kesildiği belirtildi. Yapılan denetimlerde Covid-19 virüsü nedeniyle evde izolasyonda olması gereken 10 kişiye de kurallara uymadıkları için para cezası kesildi. - MALATYA
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