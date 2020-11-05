Malatya'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası

05.11.2020 11:04
Malatya'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası, System.String[]

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişiye para cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda son 24 saatte, 12 şahsa maske takmamaktan, 2 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, işlem yapıldı.

Denetimlerde temaslı olmasına rağmen karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişiye de para cezası kesildi - MALATYA

Malatya'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası - Son Dakika


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