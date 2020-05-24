Malatya'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika

Malatya'da Mayıs ayında kar sürprizi

MALATYA - Malatya'da belirli aralıklarla devam eden sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Birkaç gün öncesine kadar hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olduğu Malatya'da sıcaklıklar 15 dereceden fazla düşerken, yüksek kesimler beyaza büründü.Gece saatlerinde kent genelinde belirli aralıklarla devam eden sağanak yağış Sarıçiçek ve Sıyırma yaylarının Akçadağ kesiminde yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayında yağan kar bölge halkında şaşkınlık oluştururken,meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerde yağan karın bu gece hafif şekilde görülebileceğini bildirdi.