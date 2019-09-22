Son Dakika Haberleri: Malatya'da mazot hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da mazot hırsızlığı

1 saat önce

Malatya'da, iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da mazot hırsızlığı, System.String[]

Malatya'da, iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde iş makinesinden yaklaşık 250 litre mazot çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı.

Battalgazi, Beydağı, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı
Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek Trafikte hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da mazot hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]