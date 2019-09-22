Malatya'da mazot hırsızlığı
1 saat önce
Malatya'da, iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Malatya'da, iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde iş makinesinden yaklaşık 250 litre mazot çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı.
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