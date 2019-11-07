Son Dakika Haberleri: Malatya'da mazot hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Malatya'da mazot hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da mazot hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Malatya'da kurdukları düzenekle araçlardan mazot çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da mazot hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da kurdukları düzenekle araçlardan mazot çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde kurdukları düzenekle iş makineleri, kamyon, tır ve otobüslerin depolarından mazot çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Battalgazi ilçesinde düzenlediği operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada bagaj kısmında 250 litre mazot ve düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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