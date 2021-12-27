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MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika

MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı

27.12.2021 13:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Okullarımızda kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de bir merkezi haline gelmiş olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Okullarımızda kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de bir merkezi haline gelmiş olacak. Pek çok etkinliğimiz kütüphanede yapılarak öğrencilerin kitapla olan bağını daha da canlı tutmak için gayretimizi sürdürmüş olacağız." dedi.

MEB tarafından hayata geçirilen ve 17 bin okulda 17 bin kütüphane oluşturulmasını hedefleyen "Kütüphanesiz Okul Kalması Projesi" kapsamında, kentte oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Gül, açılıştaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimleri ve talimatları sonucu ülke genelinde kütüphane kurulması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda 15 bin kütüphanenin tamamlandığını dile getiren Gül, "Okumanın, insanları geliştiren, insanların tarihiyle, kültürüyle barışık şekilde yetişmesini sağlayan, gerek akademik gerekse sosyal, kültürel anlamda daha iyi yerlere gelmelerini sağlayan bir unsur olduğuna inanıyoruz. Kütüphanelerimizin oluşturulmasıyla süreç bitmemiş olacak. Okullarımızda kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de bir merkezi haline gelmiş olacak. Pek çok etkinliğimiz kütüphanede yapılarak öğrencilerin kitapla olan bağını daha da canlı tutmak için gayretimizi sürdürmüş olacağız." diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise proje kapsamında Türkiyem Ortaokuluna kazandırılan ve Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un isminin verildiği kütüphanenin önemine işaret etti.

Malatya'da 640 okul ve eğitim kurumunun bulunduğunu anımsatan Baruş, şöyle devam etti:

"Gerek yeterli imkanların olmayışı gerekse yeterli mekan ayrılamaması nedeniyle 640 eğitim kurumumuzun 90'ında kütüphane bulunmuyordu. Kampanya çerçevesinde ilimizde 90 kütüphane kurulma çalışması başlatıldı. Bugüne kadar 86'sı tamamlandı, 4'ü de 31 Aralık itibariyle tamamlanmış olacak. Bunların 59'u MEB bütçesinden 31'i de AB kapsamında yürütülen bir projeden karşılanıyor. Dolayısıyla artık kütüphanesiz eğitim kurumumuz kalmamış olacak. Burada en büyük kazanım çocuklarımızın, öğrencilerimizin. Çünkü çocuklarımız kütüphanelerden gerektiği gibi yararlanma konusunda bu imkandan mahrum kalırlarsa hepimizin kusuru ve eksiği olarak kalacaktı. Açılan kütüphanelerimiz için de yaklaşık 50 bin kitap temin edildi. Böylece çocuklarımızın yararlanacağı ciddi bir kaynak takviyesi yapıldı. Okullarımıza hayırlı olsun. Bundan sonra çocuklarımızda okuma sevgisinin daha da artacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile davetliler katıldı.

MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı
MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı

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milli eğitim bakanlığı, Mehmet Nezir, Malatya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB'in projesi kapsamında oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı - Son Dakika
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