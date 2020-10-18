Malatya'da, mehter takımından Azerbaycan'a destek konseri - Son Dakika

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı, 60 kişiden oluşan mehteran takımı Türkiye ve Azerbaycan marşlarını çaldı. Vatandaşların da takip ettiği konser büyük beğeni topladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu mehteran takımı, 'Biz İki Devlet Tek Milletiz' temasıyla Azerbaycan'a destek konseri verdi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve her iki kardeş ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencileri temsilen Fuad Hasanov, "Kardeşlik kavramını ta ezelden bugüne kadar yaşamaktayız. Ulu Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Biz bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'a en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti vermektedir. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.